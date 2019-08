4ª edição do Festival Macellaio ocorre em setembro, em Goiânia

Festival de carnes

Lançamento O chef Rodrigo de Melo e os produtores Lauriene Monteiro e Tom Rufino lançaram ontem, no Opus Acqua, a 4ª edição do Festival Macellaio. O evento de carnes premium será em 7 de setembro, no Espaço das Mangueiras do Country Clube de Goiás. O evento all inclusive traz 18 chefs, a Banda Berilo e Dj. Os ingressos estão à venda no Beef Bistrô, na…