Óticas Carol inaugura terceira unidade em Aparecida de Goiânia

Com uma localização geográfica considerada privilegiada por investidores, Aparecida de Goiânia vem deixando de ser uma cidade dormitório e se consolidando no cenário nacional de negócios. Por conta desse crescimento, os empresários Geisa Behnen e Carlos “KK” Mamoni Júnior inauguraram ontem mais uma loja da Óticas Carol, no Buriti Shopping. Essa já é a terceira unidade na…