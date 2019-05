Íz Restaurante celebra seu quarto ano

Gastronomia

Primeira casa de Ian Baiocchi, o Íz Restaurante, este ano celebra seu quarto ano, firmado como um dos mais conceituados não só no Centro-Oeste, mas em nível nacional. Comemorando essa data especial, Ian receberá chefs renomados de todas as regiões do Brasil para jantares especiais com cardápios exclusivos. O primeiro será realizado amanhã (7), com a presença dos cozinheiros…