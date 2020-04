Empresas goianas contarão com uma ferramenta para consultar se sua atividade está incluída entre as que estão liberadas para funcionar ou não pelo novo decreto do governo estadual, que traz regras para enfrentamento ao coronavírus. A plataforma estará disponível a partir da tarde desta segunda-feira (20), segundo o governo estadual, pelo site do Goiás Digital (www.go.gov.br).

Para realizar a consulta o empresário deverá digitar o CNPJ no campo de busca do portal e, na sequência, será informado se sua atividade está enquadrada na flexibilização. Caso esteja autorizado, receberá no mesmo site a informação de qual protocolo deverá seguir.

Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), além de um protocolo geral, há 15 protocolos específicos, conforme a atividade, que deverão ser seguidos pelas empresas autorizadas a funcionar.

O novo decreto do governo estadual foi publicado no fim da noite de ontem, em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE). O documento prorroga por 150 dias a situação de emergência na saúde pública em Goiás e traz flexibilizações quanto ao funcionamento de atividades econômicas no Estado.

Entre as atividades que passam a ser permitidas, com ressalvas, estão a de igrejas, comércio para entregas, salões de beleza, concessionárias de veículos, atividades de extração mineral e construção civil. Neste momento o governador concede coletiva à imprensa sobre as novas regras.