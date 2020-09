Economia Empresas goianas terão R$ 22 milhões do Pronampe Recursos devem beneficiar cerca de 400 empresas micro e pequenas do Estado, através da GoiásFomento

As micro e pequenas empresas goianas poderão buscar um empréstimo com recursos subsidiados do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) no Estado, através da Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento). Serão liberados quase R$ 22 milhões nesta segunda fase do programa em Goiás, com limite de R$ 100 mil por tomador, mas a expectativa é...