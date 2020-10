Economia Empresas de Eike disparam e geram pedido de investigação As ações de uma delas, a mineradora MMX, encerraram o pregão desta quinta (22) cotadas a R$ 16,11, um ganho de 805% em relação ao último pregão de setembro, quando estavam R$ 1,78

A valorização atípica das ações de duas empresas do empresário Eike Batista levou a Abradin (Associação Brasileira de Investidores) a protocolar na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) um pedido de investigação sobre as negociações com os papéis durante o mês de outubro. As ações da mineradora MMX encerraram o pregão desta quinta (22) cotadas a R$ 16,11, um gan...