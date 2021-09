Economia Empresas buscam empregar pessoas que moram no Estado

Com maior demanda por mão de obra, indústrias investem em formação profissional em Goiás em busca de vínculo mais duradouro. Esse é o caso da Enel Distribuição. A companhia, depois que arrematou a antiga Celg D há quatro anos, relata que teve dificuldade para encontrar trabalhadores no Estado. Contratou pessoas de outros locais do País para atender os planos de inves...