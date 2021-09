Economia Empresas avaliam exigir vacinação de funcionário No Brasil, a Gol está entre as primeiras a determinar a vacina como critério para o trabalho, O tema já ganhava relevância nas áreas de recursos humanos à medida que a vacinação ganhou tração no Brasil

Grandes companhias dos Estados Unidos passaram a cobrar a imunização completa contra a Covid para o retorno presencial, e o governo de Joe Biden anunciou na quinta-feira (9) que vai transformar a medida em uma regra federal a todas as empresas com mais de cem empregados. No Brasil, a Gol está entre as primeiras a determinar a vacina como critério para o trabalho. O anún...