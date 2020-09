Economia Empresas aceleram investimentos para atender demanda por serviço

O crescimento da demanda por banda larga fixa de ultravelocidade – acima de 34 megabits por segundo (Mbps) – fez as empresas terem de ampliar ou acelerar os investimentos em meio à pandemia do novo coronavírus, o que ocorreu para grandes e pequenas companhias. Líder nesse segmento, a Oi afirma que investiu em Goiás mais de R$ 112,2 milhões no primeiro semestre de 20...