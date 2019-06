Economia Empresas aéreas brasileiras tiveram prejuízos acumulados de R$ 1,9 bilhão em 2018 Números fazem parte do relatório das Demonstrações Contábeis das Empresas Aéreas, divulgado nesta segunda-feira (10) pela Anac

As quatros principais empresas aéreas brasileiras - Latam, Gol, Azul e Avianca - tiveram prejuízo acumulado de R$ 1,93 bilhão em 2018. Os números fazem parte do relatório das Demonstrações Contábeis das Empresas Aéreas, divulgado nesta segunda-feira (10) pela Anac (Agência Nacional de Aviação). A Gol foi a empresa com maior prejuízo (R$ 1,1 bilhão...