Economia Empresa troca 100 geladeiras velhas por novas em Goianira O sorteio está marcado para as 18h30 de quinta-feira (31), na Feira Coberta

Os moradores de Goianira podem trocar suas geladeiras velhas por novas ao participar do sorteio da Enel. O cadastro deve ser feito nesta segunda (28), terça (29), quarta (30) ou quinta-feira (31), das 9h às 17h, na Feira Coberta. O sorteio, que será realizado no mesmo local, está marcado para as 18h30 de quinta-feira. É preciso levar um documento oficial com foto e...