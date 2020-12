Economia Empresa homenageia Aparecida de Goiânia na Times Square, em Nova York Campanha exaltou na praça mais famosa do mundo os micro e pequenos empreendedores

Quem passava pela Times Square, um dos cartões postais de Nova York (EUA), no sábado (12), pode ter visto o nome de Aparecida de Goiânia no painel digital da Nasdaq. A campanha “Negócios são motores de sonhos”, da Stone, homenageou ao todo 219 cidades brasileiras durante 30 minutos. A companhia de maquininhas exaltou na praça mais famosa do mundo ...