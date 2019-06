com informações do Valor Econômico

Redação O POPULAR com informações do Valor Econômico

A empresa goiana América Planos de Saúde foi vendida por R$ 426 milhões para o grupo cearense Hapvida, segundo informações do Valor Econômico. Em maio, a Hapvida já havia comprado, por R$ 5 bilhões, a rede hospitalar Grupo São Francisco, que tem hospitais, laboratórios e operadora em São Paulo e Goiás. O CEO da Hapvida, Jorge Pinheiro, disse ao Valor Econômico que pode anunciar mais uma compra este ano.

O grupo cearense já está presente em 12 Estados, conta com 27 hospitais, 78 hapclínicas, 20 Prontos Atendimentos, 85 Centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Esses números serão atualizados com a nova aquisição da América Planos de Saúde, que tem hospitais e clínicas em Goiânia.

A partir de agora, a Hapvida passa a ser a maior operadora do Brasil, em número de usuários, com quase 6 milhões de clientes de convênios médicos e dental.

Perfil

Em 2003, o América começou com a sociedade de três hospitais em Goiânia. Em 2009, iniciou os atendimentos na primeira clínica de rede própria, o Centro de Diagnóstico Jardim América, com diversas especialidades médicas.

Em 2010, a sede administrativa saiu da Avenida Castelo Branco para a Avenida T-63 no Setor Nova Suíça. Em 2012, foi aberta a Clínica de Ginecologia Jardim América, local para realização de ultrassonografias e assistência médica na área ginecológica e obstétrica.

Em 2013, inaugurou a Clínica de Especialidades Jardim América. Em 2015, comprou o Hospital e Maternidade Fêmina, com mais de 9.600 m² de área, que em 2017 passou a se chamar Hospital América.

Em 2016, inaugurou a Clínica de Cardiologia Jardim América. No mesmo ano, passou a contar com mais um local credenciado, o Hospital Ortopédico Promed, que faz parte do Grupo América, localizado no Setor Jardim América.

Em 2017, foi aberta a América Policlínica, localizada no Setor Sul. Em 2018, foi inaugurada a América Psicologia, no Setor Bueno. O América Pediatria, foi aberto no Setor Marista.