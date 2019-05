Economia Empresa do setor elétrico tem mais de 100 vagas abertas de trabalho em Goiânia e em Anápolis Algumas das oportunidades oferecidas são para eletricistas, técnicos de segurança, supervisores de campo, almoxarifes, gerente de operações e auxiliares administrativos

O Grupo Bureau Veritas, especialista em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), está com mais de 100 vagas de trabalho abertas em Goiânia e Anápolis. A empresa realiza serviços em todas as etapas do ciclo de distribuição das concessionárias de energia, desde a coleta e monitoramento de dados em campo ao gerenciamento da construção dos seus principais ativos, seguindo a...