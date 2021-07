Economia Empresa de Goiânia oferece vagas de estágio para estudantes de engenharia Alunos de engenharia elétrica, civil, mecânica, mecatrônica e biomédica podem se candidatar

Estudantes que estejam cursando do 5º ao 8º período de graduação em engenharia (elétrica, civil, mecânica, mecatrônica e biomédica) podem se candidatar para vagas de estágio na Orbis Engenharia Clínica, com sede em Goiânia. De acordo com a empresa, o número de vagas é atualizado mensalmente. Para se candidatar a uma das oportunidades, os estudantes devem enviar curríc...