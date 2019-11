Economia Empresa contrata Operador de Produção em Buriti Alegre De acordo com a empresa, os trabalhadores recebem, além de salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, transporte gratuito em Buriti, vale alimentação, seguro de vida em grupo, cartão farmácia e refeitório no local

A companhia BRF continua com vagas abertas para Operador de Produção I em Buriti Alegre. Pessoas com ensino fundamental incompleto podem se candidatar. Além disso é preferencial que os candidatos sejam moradores de Buriti ou pessoas que possam mudar para a cidade após efetivação. Os selecionados devem ingressar a partir de dezembro deste ano e as contratações vão at...