Economia Empresa contrata consultoria de irmão de servidor do MInfra em busca de terreno ao lado do Daia Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostrou lobby no órgão federal envolvendo o Porto Seco de Anápolis; empresa não quis comentar o assunto

Com o objetivo de garantir uma área de 300 mil metros quadrados, localizada às margens da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis (GO), que pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços contratou uma empresa de consultoria na área de logística que pertence ao irmão de um servidor do Ministério da Infraestrutura. A...