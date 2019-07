Economia Empresa abre 800 vagas para trabalhar em call center de Goiânia Os profissionais contratados vão receber uma série de benefícios e, dependendo do desempenho e do setor de atuação, o salário pode chegar até R$ 2 mil

Empresa está com 800 vagas abertas para agentes de atendimento em call center com sede na Vila Redenção, em Goiânia. Não é preciso ter nenhuma experiência e a remuneração pode chegar até R$ 2 mil. O processo seletivo exige que o candidato tenha mais de 18 anos, ensino médio completo e conhecimento do pacote Office Básico, além de disponibilidade para trabalhar no per...