Empresa abre 225 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia; inscrições vão até sábado (2)

O Grupo Trino está com 225 vagas de emprego para uma de suas récem instaladas unidades de Aparecida de Goiânia. A empresa que veio do Recife oferece oportunidades para operador de empilhadeira, auxiliar de carga e descarga e conferentes. Os candidatos podem se inscrever até sábado (2), na Central de Captação de Vagas do Sine de Aparecida, que fica na Rua Ab...