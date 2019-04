Economia Empresa abre 200 vagas de emprego em Goiânia Segundo a Atento, o candidato não precisa ter experiência anterior

Se você está procurando por emprego, a Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina, está com 200 vagas abertas em Goiânia para o cargo de operador de atendimento, e o melhor, não precisa ter experiência anterior. Para preencher as vagas, a empresa procura candidatos com ensino médio concluí...