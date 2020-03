No primeiro dia em que estabelecimentos comerciais diversos tiveram que fechar as portas em atendimento ao decreto do governo de Goiás que visa diminuir a disseminação do coronavírus, o reforço ou tentativa de manutenção das vendas on-line foi a estratégia adotada por algumas das empresas atingidas.

Proprietária há 11 anos da loja de calçados femininos Santa Rô, no Estação da Moda Shopping, Rochany Max, de 31 anos, conta que o primeiro dia com o estabelecimento fechado começou com a gravação de stories para redes sociais anunciando novidades para a venda on-line. Ela conta que já realizava esse tipo de venda, mas que correspondia a 30% do total, sendo o carro-chefe a comercialização presencial. Para tornar a opção de entrega mais atrativa diz que passou a oferecer frete gratuito para Goiânia e região metropolitana e 10% de desconto nas compras acima de R$ 100.

A promoção, segundo ela, foi divulgada nas redes sociais por volta das 9 horas. Até perto das 15 horas, porém, disse que ainda não tinha recebido nenhum pedido. “Percebi que ninguém está comprando. Estão priorizando necessidades básicas.”

Por ora, diz que o que tem em caixa dá para manter as despesas por mais uns cinco dias. Depois, se não vender, o recurso será usar cartão de crédito e o limite bancário que tiver. Ela diz que só tinha uma freelance que a auxiliava, e foi dispensada. Ainda assim, diz que o decreto foi correto. “Muita fé que passe logo e fazendo o que pode.”

Priscilla Lobo, de 37 anos, proprietária do Armazém da Massa, também reforçou os anúncios de vendas on-line para tentar minimizar o impacto com fechamento provisório do restaurante para o público. No local, já vendiam massas prontas para consumo imediato ou congeladas para delivery com entrega própria e via aplicativos. Desde terça-feira (17), conta que já sentiu aumento nas vendas para entrega tanto em quantidade quanto em número de itens solicitados. “De terça pra cá, aumentei meu fluxo de delivery em 60%.”

A mudança implicou em alteração nos horários de atendimento, que era de 10 às 19 horas, e agora, das 9 até 21 horas, de segunda a sábado. Os dois colaboradores foram mantidos. Ambos já atuavam na cozinha, para onde Priscilla, que ficava no atendimento, foi reforçar a equipe, enquanto seu marido passou a cuidar do contato com os entregadores. A nova rotina também passou a incluir a presença da filha do casal, de 3 anos, por causa do fechamento das escolas.

Priscilla avalia que o aumento das vendas on-line vai ajudá-los a manter o negócio, “pelo menos pagar funcionários”. No mais, diz que o momento é de guardar o que pode e se resguardar para quando tudo voltar ao normal ter um caixa “saudável” e não se endividar. Ela, que adquiriu o negócio há dois anos, diz que o restaurante tinha acabado de passar por ampliação e melhorias visando ampliar o atendimento ao público. Para tanto, chegou a realizar seleção para contratar mais cinco colaboradores, mas o processo foi cancelado ante ao cenário atual.

Proprietária de clínica de estética que leva seu nome, Karine Gouveia conta que, dos cerca de 48 profissionais que atuam no espaço, diante do fechamento ontem, nove, entre marketing e financeiro, passaram a trabalhar de casa. Os demais, que faziam atendimento estético, estão em férias coletivas. “É a primeira vez que paramos. Está sendo algo novo, não da para saber sensação ainda, mas é uma medida necessária para o bem de todos.”

Na clínica, ela conta que fazem em média de 50 a 70 clientes por dia. Agora, frente à nova realidade, planeja lançar na próxima semana venda on-line de pacotes antecipados.