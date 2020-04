O governo federal anunciou crédito de R$ 40 bilhões, com juros subsidiados, para pequenas e médias empresas pagarem o salário dos empregados nesse momento de crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A linha estará em vigor por dois meses e vai cobrir até dois salários mínimos (R$ 2.090) por funcionário. A medida foi anunciada em 27 de março, mas, até ontem, representantes de empresários relataram que ainda não estava efetivamente disponível e ainda reclamaram da burocracia que envolve o processo. Também há queixas de que os juros de empréstimos já disponíveis pelo mercado estão altos.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), Rubens Filete, explica que virou uma prática pelo risco aumentar a taxa de juro. Ele argumenta que em créditos que já existiam no mercado, quando o empresário não possui garantias, os juros têm saltado de forma que não ocorria anteriormente. “Isso vai virar uma bola de neve, porque o empresário não paga a conta, fica negativado e isso impede o prosseguimento no cadastro do banco e não chega na fase da garantia.”

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que “as taxas de juros ficaram estáveis no decorrer das últimas semanas, desde o momento que a crise atingiu o Brasil mais severamente”.

Quanto à nova linha, subsidiada pelo governo, Filete destaca que não conhece nenhum empresário que já tenha operacionalizado financiamento por ela. “O problema é a burocratização e as garantias. Tem a promessa de o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio àS Micro e Pequenas Empresas) entrar com fundo garantidor. Mas há muito anúncio e uma desordem, enquanto o setor produtivo está desesperado por crédito.”

O Sebrae informa que está negociando com as instituições financeiras sobre o fundo de aval, mas ainda sem prazo.

Marcelo Baiocchi, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), também disse ontem à reportagem que a previsão era que só depois do dia 14 se teria informações de como será operacionalizada essa linha emergencial. Ele destaca que, como os recursos são destinados para as folhas de abril e maio, que vencem no quinto dia útil do mês subsequente a cada um, acredita que o financiamento chegará em tempo. O recurso cairá direto na conta dos funcionários e a empresa que recorrer a esse crédito fica obrigada a não demitir enquanto durar o programa.

Consultor especialista em financiamentos empresariais, Leandro Reis Bernardes, CEO da Prátika Empresarial, diz que, desde a segunda-feira, 6, os bancos começaram a trabalhar na nova linha de financiamento, fazendo contato com clientes. “Mas ainda sem nenhum contrato assinado”, diz. Ele avalia que essa formalização deva começar a acontecer a partir da metade da próxima semana.

“Uma coisa é começar. Outra coisa é efetivamente sair”, acrescenta Filete, da Acieg. Ele cita que soube de empresário que foi procurado ontem por banco sobre essa nova linha, mas ainda sem contrato e afirma que há empresários já “sofrendo” para pagar a folha de março.

Taxas de juros

O consultor em financiamentos Leandro Bernardes pontua que a linha emergencial do governo federal vem com spread zero, o que significa que o banco que vai operacionalizá-la não poderá acrescentar margem. A taxa do financiamento será de 3,75% ao ano.

Baiocchi, da Fecomércio-GO, apesar de reconhecer que a taxa de juros cobrada está muito abaixo das opções no mercado, afirma que, “num estado de pandemia que estamos vivendo e necessidade de garantia de emprego”, o ideal seria que o empresário não pagasse taxa de juros. “Com a taxa, acaba impondo mais um ônus na conta da empresa.” Ele ainda cita que antes de conceder o financiamento, os bancos continuarão a fazer a análise de crédito do contratante, e teme que empresários com negócios fechados há semanas e sem receber com regularidade possam não conseguir cumprir as exigências para contratação.