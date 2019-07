Economia Empresários querem um acordo ‘gradual’ de livre-comércio Aposta é em um avanço realista, com discussões sobre temas que não envolvam tarifas; secretário de Comércio americano visita o País esta semana

A agenda do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, no Brasil nesta semana será dividida entre a pauta com o governo brasileiro e os encontros com a comunidade empresarial. Nos dois grupos, um assunto virá à tona: a possibilidade de negociação de um acordo de livre-comércio com o Brasil. Na primeira parada, em São Paulo, Ross será confrontado com o pedido do...