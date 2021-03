Economia Empresários querem ajudar municípios na vacinação Com a impossibilidade de adquirir imunizantes, movimento estuda como contribuir para acelerar o processo visando o fim da crise

Os empresários que participam do movimento Unidos Pela Vacina decidiram que a prioridade agora é auxiliar os governos na garantia de insumos e equipamentos para garantir a vacinação contra a Covid-19. A iniciativa é comandada por Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e tinha como objetivo inicial a compra de imunizantes pela classe emp...