Economia Empresários procuram apoio de deputados federais

A Associação de Construtores do Estado de Goiás (Aceg) realiza hoje um café da manhã com deputados federais para discutir as possíveis mudanças no Minha Casa Minha Vida (MCMV). A organização espera que pelo menos dez parlamentares compareçam. “A expectativa é de que os deputados possam nos ajudar a trazer mais verbas do programa para Goiás”, afirma o presidente da instituição,...