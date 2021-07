Economia Empresários pedem redução de restrições ao comércio em Goiânia Representantes do setor querem a ampliação do horário de funcionamento e se reúnem com prefeito Rogério Cruz nesta quarta-feira (14)

Os empresários querem reduzir as restrições para o comércio da capital. Nesta quarta-feira (14), representantes do setor se reúnem com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, para pedirem uma maior flexibilização das regras em vigor atualmente. Entre os pedidos, estão a volta do horário normal de funcionamento das lojas de rua, das 8 às 18 horas, e do transporte coletivo. O...