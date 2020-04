Enquanto o governador Ronaldo Caiado não divulga os termos do novo decreto de isolamento social do Estado, o clima entre o setor empresarial é de muita ansiedade e preocupação. O governo estadual recebeu 60 propostas para reabertura de diversos segmentos de maneira controlada. Os empresários estão confiantes numa flexibilização para a maioria das atividades e alertam que várias empresas estão descumprindo o decreto em vigor e atendendo clientes sem seguirem regras de segurança ou controle sanitário, o que pode aumentar mais a contaminação.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) enviou um ofício ao governo com uma lista de 14 segmentos empresariais que poderiam ser reabertos sem o risco de aglomerações. A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) apresentou um plano de retomada gradual das atividades mediante uma série de medidas de segurança, como a desinfecção diária das 14 ruas da região e a proibição de ônibus de excursões.

Mas fontes do governo estadual informaram que não acreditam na possibilidade de uma reabertura segura da Região da 44 ou de shoppings neste momento. Por outro lado, existem indicativos de que algumas atividades industriais, principalmente a construção civil, possam voltar a funcionar.

Para o presidente da Federação da Indústria de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, a flexibilização é importante até para aumentar a segurança. Ele lembrou que, por necessidade, muitas pequenas empresas insistem em desobedecer o decreto e estão funcionando de forma precária, com meia porta aberta, sem nenhum controle de higienização e fiscalização. “Sem a permissão de abertura com normas, a contaminação pode se espalhar bem mais”, adverte Mabel.

Ele acredita que o Estado verá a curva de contaminação crescer nos próximos dias como reflexo dessa reabertura descontrolada durante o decreto de isolamento. “Já vi vendedores ambulantes trabalhando nas ruas essa semana sem qualquer proteção, nem mesmo máscara. É melhor ter regras para seguir do que ficar do jeito que está”, alertou o presidente da Fieg. Para ele, se a reabertura for regulamentada, todos seguirão as regras, até para não perderem a permissão para funcionar.

O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, acredita que o novo decreto possa ser divulgado ainda hoje, já que o atual só terá validade até o próximo domingo. Ele concorda que muitas empresas estejam insistindo em abrir as portas de maneira forçada, sem seguir os cuidados necessários. “Estou confiante de que muitas atividades voltarão, até por necessidade da população, mas teremos que seguir todas as regras exigidas”, alerta.

Interior

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL), Valdir Ribeiro, lembra que o comércio do interior tem peculiaridades que devem ser levadas em consideração pelo governo do Estado neste novo decreto, como a ausência de aglomerações. Segundo ele, esses lojistas precisam ter um tratamento diferenciado em relação aos grandes centros comerciais. “Eles trabalham muito com crediário e, mesmo os que estão funcionando, viram o consumidor sumir”.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás diz que trabalha sustentada em conhecimento técnico e científico para enfrentamento da doença no território goiano e, guiada por protocolos do Ministério da Saúde e a OMS, toma as decisões necessárias para proteger o cidadão goiano sem “achismos” e suposições. A pasta informa que atua para que a curva de casos cresça no ritmo mais lento possível e que o resultado das medidas para incentivar o isolamento social é visto quando a curva de incidência de casos no Estado está bem abaixo da nacional. “Ao descumprirem o decreto de isolamento social, algumas empresas, inspiradas em falas sem sustentação científica, acabam colocando em risco a vida de muitos cidadãos”, diz a nota.