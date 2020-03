Representantes do Fórum Empresarial estão reunidos agora para definir as propostas que irão apresentar ao governador Ronaldo Caiado para flexibilizar o decreto de isolamento social para algumas atividades do comércio, indústria e serviços. A medida, tomada pelo governo estadual na tentativa de conter a propagação do coronavírus, tem gerado uma grande preocupação com relação à sobrevivência das empresas e manutenção dos empregos. A ideia, segundo os empresários, é possibilitar uma reabertura com responsabilidade e segurança para funcionários e clientes.

Para isso, as empresas deverão seguir algumas regras. O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, adiantou que a propostas devem incluir atendimentos com agendamento para evitar aglomerações, disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) para funcionários, manutenção de um distanciamento mínimo (entre os funcionários e entre funcionários e clientes) e alternância dos horários de funcionamento para evitar um aumento do fluxo no transporte coletivo.

“Nenhuma empresa estava preparada para fechar 15 ou 20 dias. Não há culpados para isso, a não ser o vírus, mas as empresas precisam ter algum faturamento para se manterem vivas”, justifica Marcelo Baiocchi. Segundo ele, as próprias empresas também estão cientes de que não terão o mesmo faturamento de antes, já que muitos consumidores estão com medo de voltar às ruas agora, mas terão algum recurso para se manter.