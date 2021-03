Economia Empresários de Goiânia pedem medidas para reduzir impacto financeiro durante vigência do decreto Acieg enviou um ofício ao governador Ronaldo Caiado e ao prefeito Rogério Cruz com uma proposta de programa de proteção de empregos em Goiás

Os empresários goianos querem que as administrações estadual e municipal tomem algumas medidas para mitigar os efeitos dos decretos de distanciamento social no funcionamento das empresas e na economia do Estado. Ontem, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) enviou um ofício ao governador Ronaldo Caiado e ao prefeito Rogério Cruz com uma proposta d...