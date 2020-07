Economia Empresários confiam no fim do isolamento intermitente Representantes do comércio e da indústria defendem a adoção de protocolos para garantir a segurança na reabertura contínua das atividades

A reunião do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), ontem, reforçou a confiança de representantes do setor empresarial goiano de que as atividades econômicas poderão funcionar sem interrupção de 14 dias nas próximas semanas. O intervalo está previsto em decreto estadual, que criou o isolamento intermitente (14 dias com restrições ...