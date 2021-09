Economia Empresários cobram do governo Bolsonaro protagonismo na agenda ambiental O documento, intitulado “Posicionamento Empresários pelo Clima”, deve ser apresentado a representantes do governo brasileiro

“O mundo precisa, com urgência, caminhar para uma economia de baixo carbono e o setor empresarial no Brasil reconhece sua responsabilidade nessa transformação”. Assim começa uma carta assinada por 107 grandes empresas sediadas no país, além de 10 entidades empresariais, que cobram um posicionamento mais firme do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) a respeito da c...