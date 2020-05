Economia Empresários aumentam pressão sobre Prefeitura de Goiânia por reabertura do comércio Donos de bares e restaurantes cobram reabertura dos estabelecimentos e responsabilizam prefeito e secretária de Saúde por ‘desemprego e falências no setor’; Nesta terça-feira (26), a capital chegou a 47 mortes causadas pela Covid-19

Com mais de dois meses de portas fechadas por conta da pandemia de coronavírus, empresários aumentam a pressão sobre a Prefeitura de Goiânia por uma reabertura. Desta vez, o setor de bares e restaurantes marcou para amanhã (28) uma carreata que promete ter a adesão de outras entidades, como as que representam o comércio. Junto com material de divulgação da manifestação...