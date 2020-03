Economia Empresários apoiam governo estadual, mas pedem flexibilidade Entidades do comércio e da indústria reconhecem necessidade de manter empresas fechadas, mas cobram medidas específicas de auxílio pelo Estado

Com uma semana de atividade comercial restrita à venda de produtos essenciais em Goiás, instituições que representam os empresários do Estado começam a elaborar sugestões para flexibilizar as medidas após o fim do período previsto para a suspensão. Decreto publicado pelo governo estadual na semana passada determinou o fechamento de parte do comércio no Estado e proibi...