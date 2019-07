Economia Empresário se suicida na frente de governador e do ministro de Minas e Energia Dono de fábrica de cerâmica se matou com tiro na cabeça depois de fala do governador em evento em Aracaju nesta quinta-feira (4)

Um empresário do setor de cerâmica se matou com tiro na cabeça na frente do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante abertura de um seminário sobre o mercado de gás que aconteceria em Aracaju a partir desta quinta-feira, 4. Segundo relatos de pessoas que presenciaram o suicídio, o empres...