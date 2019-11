Economia Empresário mexicano promete investir no Brasil R$ 30 bi em três anos Carlos Slim Domit é presidente do Conselho de Administração do grupo América Móvil, que controla a Claro, a Embratel e a Net no Brasil

O empresário mexicano Carlos Slim Domit, presidente do Conselho de Administração do grupo América Móvil, que controla a Claro, a Embratel e a Net no Brasil, apresentou nesta quarta-feira, 20, ao presidente Jair Bolsonaro um plano de investir no Brasil o equivalente a R$ 30 bilhões nos próximos três anos. Ao sair do encontro, realizado no Palácio do Pla...