Economia Empregos perdidos na pandemia são recuperados, segundo Ministério da Economia No ano, até outubro, Goiás fica na quinta posição nacional em número de vagas formais ocupadas. O setor industrial lidera com saldo de 13.214 postos de trabalho

Goiás registra saldo positivo de janeiro a outubro de 22.550 empregos com carteira de trabalho assinada. Outubro foi o mês de maior saldo positivo, 8.805 empregos, confirmando crescente retomada das contratações, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados ontem (26/11). No ano, até outubro, Goiás fica na qu...