Mais de 200 vagas de emprego estão disponíveis no Sul de Goiás, em Rio Quente, para moradores de Caldas Novas, Morrinhos, Marzagão e cidades próximas. O parque aquático Hot Park anunciou o recrutamento em nota e explica que, para se candidatar, o currículo atualizado deve ser enviado para o e-mail recrutamento@aviva.com.br

O candidato deve informar no documento o nome da vaga desejada no título do e-mail e aguardar o retorno da equipe responsável pelo recrutamento.

Confira as vagas disponíveis:

Guarda-vidas;

Atendente de portaria;

Camareira;

Atendente de hotelaria;

Garçom;

Ajudante de cozinha;

Steward (responsável por limpar, higienizar e organizar utensílios, equipamentos e louças de cozinha, em conformidade com as normas e procedimentos operacionais).

A quantidade de vagas para cada cargo não foi informada pela empresa até o momento de publicação desta matéria.