Emprego formal cresceu quase 2% em 2019, mas com média salarial menor

O número de empregos formais no país avançou quase 2% no ano passado. Apesar da alta -- a maior desde 2013 -- , a média salarial dos trabalhadores caiu 1,31% na comparação com o ano anterior. O balanço foi apresentado nesta segunda-feira (26) pelo Ministério da Economia. A Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2019 reúne dados do mercado de trabalho formal...