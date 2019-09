Economia Emprego cresceu 0,33% em Goiás no mês de agosto, aponta Caged Levantamento foi divulgado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia nesta quarta-feira (25)

Goiás terminou o mês de agosto com 4.054 novas vagas de emprego. O número faz parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. O saldo de novas vagas representa aumento de 0,33% em relação ao mês de julho. O setor de serviços criou 2.010 novos postos de trabalho em ago...