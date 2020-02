Economia ‘Empregada doméstica estava indo para Disney, uma festa danada’, diz Paulo Guedes sobre dólar alto Ministro afirmou que é melhor passear no Nordeste, 'está cheio de praia bonita'

Nesta quarta-feira (12), depois de o dólar bater novo recorde histórico, alcançando R$ 4,3510, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a moeda estrangeira com valor mais alto é “bom para todo mundo”. Ele afirmou que, com o dólar mais baixo, “todo mundo” estava indo para a Disney, nos Estados Unidos, inclusive “empregada doméstica”. Ele emendou com uma recomendação p...