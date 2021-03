Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia editaram uma portaria conjunta que estabeleceu os procedimentos e condições gerais para que os empreendedores inadimplentes com os Fundos Constitucionais possam renegociar suas dívidas. Os três fundos acumulam mais de R$ 10,6 bilhões em dívidas de cerca de 500 mil pessoas físicas e jurídicas, sendo que 98% dos débitos são de até R$ 100 mil, ou seja, de pequenos devedores.

Poderão ser renegociadas operações que tenham sido contratadas há, no mínimo, sete anos, ou dez anos contados da última renegociação, e que tenham sido integralmente provisionadas há pelo menos um ano ou lançadas totalmente em prejuízo nas demonstrações financeiras dos Fundos Constitucionais. O prazo de quitação será de até 120 meses, com descontos de até 70% do valor total dos créditos a serem renegociados e atualização da dívida pelo encargo previsto no último instrumento contratual.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembra que muitas empresas que utilizaram recursos desses fundos há vários anos fizeram a contratação sob condições financeiras bem mais rigorosas que as atuais. Além disso, muitas vêm sofrendo com a longa recessão que o País e o mundo vivem nos últimos anos, o que era impossível prever na época da tomada do crédito.

“A inadimplência inviabiliza a retomada dos investimentos, contrariando a finalidade dos próprios fundos, que é aumentar a produtividade dos empreendimentos, geração de novos postos de trabalho, aumento da arrecadação e melhor distribuição de renda nestas regiões”, ressaltou o ministro. A renegociação deverá ser feita diretamente com os bancos administradores dos Fundos Constitucionais. O mutuário deverá fornecer informações econômico-financeiras que permitam à instituição financeira avaliar as condições de renegociação. Uma das modalidades para a quitação é o pagamento direto de parcelas sobre o valor devido. Outra forma é a garantia por meio de bens do mutuário.