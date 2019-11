Economia Empréstimo de R$ 1,2 bi à Vale é aprovado pelo Brics Valor servirá para expansão de infraestrutura de transportes da Vale nas regiões Norte e Nordeste; é o primeiro projeto financiado pelo banco a um parceiro privado no País

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), controlado pelos cinco países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) aprovou um empréstimo de U$ 300 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) para expansão de infraestrutura de transportes da Vale nas regiões Norte e Nordeste. É o primeiro projeto financiado pelo banco do BRICS a um parceiro privado n...