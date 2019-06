Economia Empréstimo de nome é responsável por 24% dos casos de inadimplência, mostra levantamento do SPC De acordo com a pesquisa, mais da metade (51%) emprestou o nome com a intenção de ajudar quem fez o pedido, enquanto 16% ficaram com vergonha de dizer não

Levantamento do SPC (Serviço de Proteção de Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) mostra que o empréstimo de nome é o responsável por 24% da inadimplência no Brasil. Desses, 32% não sabiam o valor que seria gasto e outros 26% até concordaram com a quantia, mas o combinado não foi cumprido e a pessoa gastou mais do que d...