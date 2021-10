Economia Embraer recebe encomenda de US$ 1,2 bi de companhia de Warren Buffett O primeiro acordo da compra, assinado em 2010, contemplou 50 pedidos dos jatos Phenom 300, mais opções de até 75 aeronaves adicionais

A Embraer informou nesta segunda-feira (11) que recebeu da NetJets, companhia aérea da Berkshire Hathaway de Warren Buffett, uma encomenda para 100 aeronaves, somando mais de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,6 bi). O acordo prevê a entrega do modelo Phenom 300E —jato Phenom 300 melhorado na parte dos softwares— no segundo trimestre de 2023, para operação nos Estados Unidos e na E...