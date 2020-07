Economia Embraer pode ganhar com demanda maior por aviões de menor porte no pós-Covid Pandemia reforçou no mercado o espaço para aviões pequenos e, segundo executivo da empresa, clientes já têm buscado a antecipação das entregas

Nem tudo envolvendo a Covid-19 é ruim para a Embraer. A empresa, que corre contra o tempo para ajustar suas operações depois do fracasso do negócio com a Boeing, encontrou na pandemia uma janela de oportunidade. A avaliação dos executivos da empresa, em linha com a análise de especialistas, é de que a pandemia reforçou no mercado o espaço para os aviões de menor porte, s...