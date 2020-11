Economia Embraer faz parceria com Porsche para venda de combo com jato e carro esportivo Projeto Duet vai vender avião e automóvel de luxo por US$ 10,9 milhões

A Embraer anunciou uma parceria com a Porsche para a venda de um pacote de luxo contendo um jato executivo e um carro esportivo. O combo, que será limitado a dez edições, vai custar US$ 10,9 milhões (R$ 58,70). O projeto, batizado de Duet, envolve um jato Embraer Phenom 300E e um Porsche 911 Turbo S. Eles terão designs exclusivos, com interiores personaliza...