Economia Embraer assina contrato com United Airlines para venda de até 39 jatos E175 As entregas têm previsão de início no segundo trimestre de 2020

A Embraer assinou contrato com a United Airlines para a venda de até 39 jatos E175, pelo valor de US$ 1,9 bilhão. O pedido inclui 20 pedidos firmes e 19 opções com as aeronaves sendo configuradas com 70 assentos. O anúncio foi feito hoje na 53ª edição do Paris Air Show International. De acordo com a fabricante de aviões, o pedido firme será incluído na carteira de...