Economia Embraer aguarda conclusão de negócio com Boeing para trabalhar 'oportunidades conjuntas' Em evento em Brasília, vice-presidente da companhia brasileira afirma que aprovação do acordo deve sair no início de 2020

O vice-presidente para América Latina e Caribe da Embraer, Reinaldo Krugner, afirmou neste domingo que o processo de formação da joint venture com a norte-americana Boeing continua, com as empresas buscando aprovação das autoridades do setor. "Nós estamos trabalhando de maneira separada - por força de lei, inclusive - e estamos absolutamente respeitando este processo", ...