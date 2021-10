Economia Embalagem cara reduz a produção Forte alta do insumo faz empresas suspenderem a fabricação de itens diante da dificuldade em repassar custo para o consumidor

Altas de até 100% nos preços das embalagens obrigaram indústrias a suspenderem a fabricação de alguns itens por causa da dificuldade para repassar este custo maior para seus produtos, diante da queda no poder de compra do consumidor. Embalagens plásticas, de papel e de lata ficaram mais escassas e caras no mercado após os reflexos da pandemia, que causou um desequilíbr...