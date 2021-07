Economia Emater vai inaugurar espaço para capacitações

A Semana da Agricultura Familiar em Goiás, segundo o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia, pretende ressaltar a força e as possibilidades da agricultura familiar no mercado. Durante o evento, também será inaugurada uma agroindústria escola, na nova sede da Agência, no Campus Samambaia da UFG, e que será um espaço dedicado à realização ...